Генпрокурорку США викликали дати свідчення щодо справи Епштейна

Комітет Конгресу США видав повістку генеральній прокурці Пем Бонді для надання свідчень за закритими дверима в рамках розслідування щодо справи покійного засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Згідно з повісткою, 14 квітня Бонді має надати показання під присягою перед Комітетом з нагляду Палати представників.

Бонді звинувачують у тому, що Міністерство юстиції приховало імена впливових соратників Епштейна під час оприлюднення мільйонів документів, пов’язаних із покійним фінансистом, який підтримував тісні зв’язки з впливовими політичними та бізнес-лідерами до та після того, як у 2008 році його засудили за схиляння неповнолітньої до проституції.

Законодавці скаржилися, що вилучення інформації у файлах Міністерства юстиції можуть виходити за межі обмежених винятків, дозволених законом, який Конгрес прийняв майже одноголосно в листопаді.

Бонді сказала, що понад 500 юристів Міністерства юстиції працювали в стислі терміни, щоб переглянути величезну кількість матеріалів.

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

26 лютого колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон свідчила перед Конгресом США про минулі зв'язки її та її чоловіка, експрезидента США Білла Клінтона, з Епштейном.

А наступного дня колишній президент США Білл Клінтон під час закритого слухання у Конгресі заперечив, що знав про злочини Епштейна.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.