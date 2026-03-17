Генерального прокурора США вызвали для дачи показаний по делу Эпштейна

Комитет Конгресса США выдал повестку генеральному прокурору Пэм Бонди для дачи показаний за закрытыми дверями в рамках расследования дела покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Согласно повестке, 14 апреля Бонди должна дать показания под присягой перед Комитетом по надзору Палаты представителей.

Бонди обвиняют в том, что Министерство юстиции скрыло имена влиятельных соратников Эпштейна при обнародовании миллионов документов, связанных связанных с покойным финансистом, который поддерживал тесные связи с влиятельными политическими и бизнес-лидерами до и после того, как в 2008 году его осудили за склонение несовершеннолетней к проституции.

Законодатели жаловались, что удаление информации в файлах Министерства юстиции может выходить за пределы ограниченных исключений, разрешенных законом, который Конгресс принял почти единогласно в ноябре.

Бонди сказала, что более 500 юристов Министерства юстиции работали в сжатые сроки, чтобы просмотреть огромное количество материалов.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна не хватает около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, которая озвучила обвинения в адрес Трампа.

26 февраля бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон давала показания перед Конгрессом США о прошлых связях ее и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона, с Эпштейном.

А на следующий день бывший президент США Билл Клинтон во время закрытого слушания в Конгрессе отрицал, что знал о преступлениях Эпштейна.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями Трампа в сексуальном насилии.