ЗМІ: експрезидент США Клінтон заперечив у Конгресі, що знав про злочини Епштейна

У п'ятницю, 27 лютого, колишній президент США Білл Клінтон під час закритого слухання у Конгресі заперечив, що знав про злочини засудженого сексуального злочинця та американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це стало відомо CNN від обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Американські законодавці неодноразово показували Клінтону його фотографії з жінками з матеріалів Епштейна, які були нещодавно оприлюднені Міністерством юстиції, запитуючи, чи мав він з ними сексуальні стосунки.

За словами співрозмовників: щоразу він відповідав, що ні.

В один момент комісія зосередилася на особливо відомій фотографії Клінтона в джакузі з жінкою, обличчя якої було замальоване. Клінтон сказав, що не знає її, і заперечив, що мав з нею сексуальні стосунки, повідомили два співрозмовники.

"Я не мав уявлення про злочини, які скоював Епштейн. Я знаю, що бачив, і, що важливіше, чого не бачив. Я знаю, що робив, і, що важливіше, чого не робив. Я нічого не бачив і не робив нічого поганого", – сказав Клінтон у своїй вступній промові перед Комітетом з нагляду Палати представників, опублікованій у соціальних мережах.

Також колишній президент захистив свою дружину – Гілларі Клінтон – у відеозаяві після свого свідчення.

"Я також мушу сказати дещо особисте. Республіканці змусили Хілларі свідчити вчора, але вона не мала нічого спільного з Джеффрі Епштейном. Нічого. Вона навіть не пам'ятає, щоб коли-небудь зустрічалася з ним. Вона ніколи не подорожувала з ним і не відвідувала жодної з його власності. Тому викликати до суду 10 чи 10 тисяч людей, включаючи її, було просто неправильно", – додав він.

На відміну від своєї дружини, яка 26 лютого дала свідчення, що ніколи не зустрічалася з Епштейном, Клінтон має задокументовану історію взаємодії з ним і Гіслейн Максвелл, яка була засуджена у зв'язку зі злочинами Епштейна.

Тодішній президент Клінтон зображений з Джеффрі Епштейном і Гіслейн Максвелл на прийомі для "Донорів проєкту реставрації Білого дому 1993 року".

Також, як стверджують співрозмовники, Клінтон добровільно розповів слідчим Палати представників, що на початку 2000-х років під час турніру з гольфу чинний американський президент Дональд Трамп сказав йому, що посварився з Епштейном через угоду з землею.

За словами цих джерел, Клінтон згадав, що Трамп сказав, що більше не дружить з Епштейном.

Нагадаємо, публікація Мін’юстом США мільйонів сторінок справи Епштейна спричинила великий скандал також у багатьох країнах Європи – особливо у Норвегії та Британії, де вдарила по репутації у тому числі королівських родин.

Брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор внаслідок скандалу втратив титул принца і став першим за 300 років членом королівської родини, якого затримали і забрали на допит.

Також писали, що журналісти CNN дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу чинного президента Дональда Трампа.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.