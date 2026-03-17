Румунія підняла винищувачі F-16 через загрозу дронів

Увечері 17 березня системи спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксували сигнали безпілотного літального апарата поблизу національного повітряного простору на півночі повіту Тулча.

Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, інформує "Європейська правда".

Об’єкт було виявлено приблизно за 20 км на північ від українського населеного пункту Вилкове.

У зв'язку з цим Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій о 19:17 розіслав повідомлення RO-Alert для інформування населення в північній частині повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази у Фетешті о 19:22.

Також у Румунії шукають уламки БпЛА, який міг впасти в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.

Крім того, молдовські прикордонники виявили дрон у полі приблизно за 500 метрів від кордону з Україною.