У Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки БпЛА – ймовірно, "Шахеда"
Новини — Вівторок, 17 березня 2026, 12:14 —
Молдовські прикордонники знайшли неподалік кордону з Україною уламки безпілотника, ймовірно російського "Шахеда".
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Прикордонна поліція Молдови 17 березня повідомила про виявлення уламків БпЛА на півдні країни, у полі поблизу села Тудора, приблизно за 500 метрів від держкордону з Україною. Село Тудора розташоване поруч з молдовською Паланкою, через яку пролягає єдиний сухопутний шлях на південь Одещини.
Перед тим вночі молдовські прикордонники помітили порушення повітряного простору БпЛА, візуально схожим на "Шахед". Він летів на висоті близько 150 метрів і попрямував у бік села Кеплань. Від Кеплані до Тудори – приблизно 13 км.
У Румунії тим часом шукають уламки БпЛА, який міг впасти в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.
14 березня російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови у Чимишлійському районі.
Нагадаємо, Молдова викликала посла РФ через забруднення Дністра внаслідок ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що створило серйозну загрозу для водопостачання Молдови