У Молдові під кордоном з Україною знайшли уламки БпЛА – ймовірно, "Шахеда"

Новини — Вівторок, 17 березня 2026, 12:14 — Марія Ємець

Молдовські прикордонники знайшли неподалік кордону з Україною уламки безпілотника, ймовірно російського "Шахеда". 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прикордонна поліція Молдови 17 березня повідомила про виявлення уламків БпЛА на півдні країни, у полі поблизу села Тудора, приблизно за 500 метрів від держкордону з Україною. Село Тудора розташоване поруч з молдовською Паланкою, через яку пролягає єдиний сухопутний шлях на південь Одещини.

Фото: Прикордонна поліція Молдови
Перед тим вночі молдовські прикордонники помітили порушення повітряного простору БпЛА, візуально схожим на "Шахед". Він летів на висоті близько 150 метрів і попрямував у бік села Кеплань. Від Кеплані до Тудори – приблизно 13 км.

 

У Румунії тим часом шукають уламки БпЛА, який міг впасти в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла. 

14 березня російський "Шахед" порушив повітряний простір Молдови у Чимишлійському районі.

Нагадаємо, Молдова викликала посла РФ через забруднення Дністра внаслідок ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що створило серйозну загрозу для водопостачання Молдови

