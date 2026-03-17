Румыния подняла истребители F-16 из-за угрозы дронов

Вечером 17 марта системы наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигналы беспилотного летательного аппарата вблизи национального воздушного пространства на севере уезда Тулча.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Объект был обнаружен примерно в 20 км к северу от украинского населенного пункта Вилково.

В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям в 19:17 разослал сообщение RO-Alert для информирования населения в северной части уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Фетешти в 19:22.

Также в Румынии ищут обломки БПЛА, который мог упасть в районе села Плауру напротив украинского Измаила.

Кроме того, молдавские пограничники обнаружили дрон в поле примерно в 500 метрах от границы с Украиной.