У Зеленського заявили про створення оборонного альянсу з Британією

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив, що підписання 17 березня Декларації про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості фактично означає створення оборонного альянсу між Україною і Британією.

Про це Жовква розповів на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Документ напередодні підписали у Лондоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

Згідно із домовленостями, Україна ділиться своїм унікальним бойовим досвідом, технологіями і рішеннями, а Британія – інвестує, допомагає масштабувати виробництво, та, своєю чергою, посилює постачання своїх далекобійних спроможностей.

"Наші країни аналізуватимуть можливості спільного виробництва ударних засобів великої дальності, а також масштабування відповідних програм. Паралельно Велика Британія розглядатиме найбільш ефективні механізми для збільшення обсягів виробництва і підтримки таких рішень. Йдеться вже не про окремі поставки, а про побудову спільної оборонно-промислової екосистеми", – пояснив Жовква.

Ключовим напрямом співпраці стане протиповітряна оборона. Ця співпраця охопить від ефективного перехоплення БПЛА і розвитку засобів виявлення до інтеграції систем протидії крилатим ракетам і нарощування антибалістичних спроможностей

Український бойовий досвід системно інтегруватиметься у військовий вишкіл, навчання та розробку доктрин. Передбачені спільні тренування і підготовка, зокрема з використанням українського досвіду роботи з дронами та новими технологіями на полі бою

Важливо, що ця співпраця має довгостроковий вимір, наголосив Жовква. Йдеться про зміцнення оборонних ланцюгів постачання, розвиток спільних виробничих можливостей, а також потенційне залучення третіх країн до спільних проєктів.

"Це спільне формування нової архітектури безпеки Європи на основі досвіду, технологій і взаємної довіри… Підписана декларація відкриває новий етап українсько-британської співпраці: глибокий, технологічний і довгостроковий. Фактично – справжній оборонний альянс!" – резюмував Жовква.

Нагадаємо, на зустрічі з українським президентом 17 березня очільник уряду Британії сказав, що не дозволить війні в Ірані відвернути увагу від України.

Також лідери відвідали військових, які будуть використовувати українські БпЛА.