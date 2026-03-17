Зеленський, Стармер і Рютте відвідали військових, які будуть використовувати українські БпЛА
Новини — Вівторок, 17 березня 2026, 19:30 —
Президент Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем’єр-міністр Великої Британії провели зустріч з військовими, які готуються використовувати безпілотники українського виробництва.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
Стармер організував зустріч президента Зеленського та Рютте на Даунінг-стріт.
Вони провели зустріч з бійцями полку "The Rifles", які готуються до використання важких дронів Nemesis українського виробництва.
Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.
Стармер та Зеленський у Лондоні підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.
