Зеленський, Стармер і Рютте відвідали військових, які будуть використовувати українські БпЛА

Президент Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем’єр-міністр Великої Британії провели зустріч з військовими, які готуються використовувати безпілотники українського виробництва.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Стармер організував зустріч президента Зеленського та Рютте на Даунінг-стріт.

Вони провели зустріч з бійцями полку "The Rifles", які готуються до використання важких дронів Nemesis українського виробництва.

Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.

Стармер та Зеленський у Лондоні підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.