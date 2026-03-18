В администрации Зеленского заявили о создании оборонного альянса с Великобританией

Заместитель главы ОПУ Игорь Жовква заявил, что подписание 17 марта Декларации об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности фактически означает создание оборонного альянса между Украиной и Великобританией.

Об этом Жовква рассказал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Документ накануне подписали в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Согласно договоренностям, Украина делится своим уникальным боевым опытом, технологиями и решениями, а Великобритания – инвестирует, помогает масштабировать производство и, в свою очередь, усиливает поставки своих дальнобойных средств.

"Наши страны будут анализировать возможности совместного производства ударных средств большой дальности, а также масштабирования соответствующих программ. Параллельно Великобритания будет рассматривать наиболее эффективные механизмы для увеличения объемов производства и поддержки таких решений. Речь идет уже не об отдельных поставках, а о построении совместной оборонно-промышленной экосистемы", – пояснил Жовква.

Ключевым направлением сотрудничества станет противовоздушная оборона. Это сотрудничество охватит все: от эффективного перехвата БПЛА и развития средств обнаружения до интеграции систем противодействия крылатым ракетам и наращивания антибаллистических возможностей

Украинский боевой опыт будет системно интегрироваться в военную подготовку, обучение и разработку доктрин. Предусмотрены совместные тренировки и подготовка, в частности с использованием украинского опыта работы с дронами и новыми технологиями на поле боя

Важно, что это сотрудничество имеет долгосрочную перспективу, подчеркнул Жовква. Речь идет об укреплении оборонных цепочек поставок, развитии совместных производственных возможностей, а также потенциальном привлечении третьих стран к совместным проектам.

"Это совместное формирование новой архитектуры безопасности Европы на основе опыта, технологий и взаимного доверия… Подписанная декларация открывает новый этап украинско-британского сотрудничества: глубокий, технологический и долгосрочный. Фактически – настоящий оборонный альянс!" – резюмировал Жовква.

Напомним, на встрече с украинским президентом 17 марта глава правительства Великобритании заявил, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины.

Также лидерыпосетили военных, которые будут использовать украинские БПЛА.