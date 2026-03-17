Україна та Британія підписали декларацію про посилення військової співпраці

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський у Лондоні підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба британського уряду.

В декларації йдеться про те, що дві країни працюватимуть над розвитком спільної оборонно-промислової та технологічної екосистеми. Ця співпраця може включати створення спільних виробничих ліній, спільні дослідження та розробки, інтеграцію ланцюгів поставок оборонної продукції та розвиток промислових партнерств.

Британія та Україна також погодилися прискорити реалізацію програми Lyra, яка передбачає спільну розробку безпілотників, засобів протиповітряної оборони, далекобійних ракет та інших видів озброєння.

Зазначається, що міністерства оборони двох країн підписали угоду про ліцензійне виробництво українського безпілотника-перехоплювача Octopus української розробки у Великій Британії.

Крім того, країни домовилися про інтеграцію оперативного досвіду України у військову підготовку, розробку доктрин та планування можливостей британських збройних сил. Ця співпраця може включати участь українського персоналу у британських навчальних програмах, залучення українських інструкторів до навчальних заходів союзників та організацію спільних навчань.

"Ця співпраця відображає спільне розуміння того, що Україна є не лише державою, яка захищається від агресії, а й державою, яка робить внесок у безпеку своїх партнерів та зміцнення колективної оборони Європи", – йдеться в повідомленні британського уряду.

Як відомо, 17 березня президент України прибув до Лондона з візитом. Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III.

Також очікується, що у рамках візиту Зеленського до Британії генсек НАТО Марк Рютте прибуде на Даунінг-стріт, щоб обговорити забезпечення тривалого миру в Україні.