У Польщі в квітні чекають висновок щодо дронів, які масово залетіли в країну восени 2025 року

У Польщі в квітні очікують експертних висновків, які остаточно підтвердять тип та кількість БпЛА, що масово залетіли в країну 9-10 вересня 2025 року – що є ключовими фактами для подальшого розслідування.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польські слідчі, які займаються розслідуванням щодо інциденту з вторгненням БпЛА 9-10 вересня 2025 року – майже точно російських "Гербер", розраховують отримати експертні висновки щодо цих апаратів до 15 квітня.

Висновки мають надати фінальне підтвердження того, що саме тоді залетіло на територію Польщі, скільки апаратів були оснащені вибуховою частиною і яку загрозу становили.

На цей час слідство працює з уламками, знайденими у 24 місцях. Туди долучили і апарат, нещодавно знайдений у шахті поблизу Коніна – який, як вважають, залетів у ті ж дні.

Додатково прокуратура чекає підтверджень щодо того, що саме зруйнувало дах приватного будинку у Вириках неподалік Любліна. Попередні висновки вказують на те, що це наслідок невдалого спрацювання ракети з винищувача, випущеної по одному з БпЛА.

Нагадаємо, 9-10 вересня одночасно з масованою атакою РФ проти України зо два десятки БпЛА, візуально схожих на російські "Гербери", вперше масово залетіли у повітряний простір Польщі. Більшість з них впали на території Люблінського воєводства, але деякі долетіли у центральні регіони країни.

Тоді польські та союзницькі сили вперше збивали над територією Польщі окремі апарати, які визначили як очевидну загрозу.