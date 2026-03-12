ЗМІ: знайдений у Польщі дрон міг залетіти туди ще у вересні

Дрон, знайдений на території шахти в польському Коніні, є, найімовірніше, останнім із дронів, які влетіли в повітряний простір Польщі у вересні минулого року і потім розшукувалися службами.

Як пише "Європейська правда", це стверджують джерела агенції PAP, наближені до міністерства оборони.

Знайдений дрон, найімовірніше, є одним з тих, що вторглися в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня минулого року. Тоді над Польщею з'явилося кілька російських дронів, багато з яких впали на території країни, в деяких випадках після збиття авіацією НАТО.

Протягом наступних тижнів військові та служби шукали дрони та їхні уламки; багато з них було знайдено на території Люблінського воєводства, а також – в окремих випадках – у Свентокшиському, Мазовецькому, Лодзькому та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що оперативний командувач збройних сил передав йому звіт про знахідку.

"Ця справа підлягає розслідуванню військовою поліцією та поліцією, Щойно міністр Швеції Пол Йонсон розповів мені про порушення шведського повітряного простору дроном, який, найімовірніше, виконував місії на користь наших супротивників зі сходу", – сказав Косіняк-Камиш у розмові з журналістами.

Як повідомлялося, співробітники шахти у Великопольському воєводстві Польщі виявили на території невідомий безпілотник.

У листопаді Польща заявила, що планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками, не чекаючи реалізації ініціативи Європейського Союзу щодо "стіни дронів".

