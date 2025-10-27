Зруйнований під час нальоту БпЛА будинок у Польщі ще чекає відбудови через бюрократію

У Польщі ймовірно обговорюватимуть оновлення процедур допомоги власникам окремих будинків у разі їхнього пошкодження внаслідок обставин непереборної сили – після ситуації з відновленням будинку фермера у Вириках, який зазнав великих пошкоджень під час нальоту російських БпЛА.

Про це йдеться у публікації RMF24, пише "Європейська правда".

Від ночі безпрецедентного вторгнення російських БпЛА у Польщу минуло майже 2 місяці, але пошкоджений будинок родини Весоловських у селі Вирики під Любліном досі навіть не починали ремонтувати – через бюрократичні перешкоди.

Одразу після інциденту родині надали тимчасове житло та обіцяли відбудову за державний кошт.

У Міноборони на запит журналістів сказали, що уповноважені особи постійно на зв’язку з постраждалими і "усе буде відбудовано, як обіцяли", проте у власника наразі склалося враження, що "нічого не відбувається" і він залишився сам на сам із проблемою та змушений буде жити у тимчасовому житлі щонайменш рік.

Місцевий мер Бернард Блащук каже, що його у бажанні допомогти постраждалій родині обмежують законодавчі рамки щодо витрачання коштів місцевого бюджету, і проблема у тому, що "звичайне законодавство потрібно застосовувати до незвичайної ситуації".

Мерія вже організувала оцінку пошкоджень, формування кошторису ремонту, отримання дозволів, та знайшла підрядника, який міг би зайнятися відбудовою. Проте всі ці оцінки ще мають пройти затвердження на рівні воєводства та навіть профільного міністерства, перш ніж можливо буде почати щось робити.

"Бюрократія і необхідність діяти у межах передбачених фінансових процедур означає, що усе це не можна зробити негайно… Із цього потрібно зробити висновки", – каже мер.

За його словами, випадок з будинком у Вириках доводить, що на подібні випадки потрібно мати окремі процедури. У межах чинного законодавства допомогу набагато простіше організувати, якщо йдеться про наслідки стихійного лиха, коли постраждали багато осель, аніж у такому індивідуальному випадку.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зі свого боку сказав, що обов’язково розгляне рекомендації і побажання від мера Вириків щодо змін до процедур. "Ми будемо це реалізовувати, я повністю відкритий до цього", – зазначив він.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, будинок у Вириках зруйнував не БпЛА, а несправна ракета з винищувача. Після скандалу, спричиненого цією публікацією, міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі негативні наслідки появи БпЛА над країною несе Росія.

Це єдиний випадок руйнувань внаслідок першого масового вторгнення російських БпЛА у Польщу 10 вересня, яких було загалом близько двох десятків. Уламки знайшли у різних районах країни, деякі безпілотники залетіли на майже 300 км від східного кордону.

З 13 вересня у Польщі розгорнули нову місію НАТО "Східний вартовий" у відповідь на цей інцидент.

