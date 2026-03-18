В Польше в апреле ожидают заключения по дронам, массово залетевшим в страну осенью 2025 года

В Польше в апреле ожидают экспертных заключений, которые окончательно подтвердят тип и количество БПЛА, массово залетевших в страну 9–10 сентября 2025 года – это ключевые факты для дальнейшего расследования.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польские следователи, занимающиеся расследованием инцидента с вторжением БПЛА 9-10 сентября 2025 года – почти наверняка российских "Гербер", рассчитывают получить экспертные заключения по этим аппаратам до 15 апреля.

Заключения должны дать окончательное подтверждение того, что именно тогда залетело на территорию Польши, сколько аппаратов были оснащены взрывной частью и какую угрозу представляли.

В настоящее время следствие работает с обломками, найденными в 24 местах. К ним добавили и аппарат, недавно найденный в шахте недалеко от Конина – который, как полагают, залетел в те же дни.

Кроме того, прокуратура ожидает подтверждений того, что именно разрушило крышу частного дома в Вырыках неподалеку от Люблина. Предварительные выводы указывают на то, что это следствие неудачного срабатывания ракеты с истребителя, выпущенной по одному из БПЛА.

Напомним, 9-10 сентября одновременно с массированной атакой РФ против Украины около двух десятков БПЛА, визуально похожих на российские "Герберы", впервые массово залетели в воздушное пространство Польши. Большинство из них упали на территории Люблинского воеводства, но некоторые долетели до центральных регионов страны.

Тогда польские и союзные силы впервые сбили над территорией Польши отдельные аппараты, которые определили как явную угрозу.