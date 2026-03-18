В аеропорту Берліна скасували майже 450 рейсів через страйк

В аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di; страйк охопить також громадський транспорт у Мюнхені.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Від початку доби 18 березня аеропорту Берліна не приймає і не відправляє рейси через попереджувальний страйк профспілки Ver.di.

На середу скасовано 445 вильотів-прильотів, що зірве плани приблизно 57 тисяч пасажирів. Мандрівникам порадили звертатись до своїх авіакомпаній щодо альтернативних варіантів поїздки чи перебронювань.

Страйк оголосили на тлі триваючої суперечки про умови трудових договорів між профспілкою та компанією-оператором аеропорту FBB. Минулого тижня роботодавці надали свою початкову пропозицію, яку профспілка вважає незадовільною.

Ver.di вимагає збільшення заробітної плати для приблизно 2 тисяч працівників у підпорядкуванні FBB на 6%, а також надання додаткового вихідного.

Через страйк Ver.di спостерігатимуться перебої також з громадським транспортом Мюнхена. Страйк "оминає" ранкові години пік, з 9 ранку з маршрутів зійдуть частина поїздів метро і трамваїв, а основний етап почнеться з 11:00 і охопить усі види міського громадського транспорту. Приміські електрички й автобуси курсуватимуть як зазвичай.

У четвер страйк планують продовжити у Мюнхені, крім того, він пошириться ще на кілька міст у Баварії, Північному Рейні-Вестфалії та Гамбург.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Минулого тижня пілоти авіакомпанії Lufthansa провели дводенний страйк після невдалих переговорів щодо пенсійних внесків.