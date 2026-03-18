В аэропорту Берлина отменили почти 450 рейсов из-за забастовки

В аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di; забастовка охватит также общественный транспорт в Мюнхене.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С начала суток 18 марта аэропорт Берлина не принимает и не отправляет рейсы из-за предупредительной забастовки профсоюза Ver.di.

На среду отменено 445 вылетов-прилетов, что сорвет планы примерно 57 тысяч пассажиров. Путешественникам посоветовали обращаться к своим авиакомпаниям относительно альтернативных вариантов поездки или перебронирования.

Забастовку объявили на фоне продолжающегося спора об условиях трудовых договоров между профсоюзом и компанией-оператором аэропорта FBB. На прошлой неделе работодатели предоставили свое первоначальное предложение, которое профсоюз считает неудовлетворительным.

Ver.di требует увеличения заработной платы для примерно 2 тысяч работников в подчинении FBB на 6%, а также предоставления дополнительного выходного.

Из-за забастовки Ver.di будут наблюдаться перебои также с общественным транспортом Мюнхена. Забастовка "обходит" утренние часы пик, с 9:00 с маршрутов сойдут часть поездов метро и трамваев, а основной этап начнется с 11:00 и охватит все виды городского общественного транспорта. Пригородные электрички и автобусы будут курсировать, как обычно.

В четверг забастовку планируют продолжить в Мюнхене, кроме того, она распространится еще на несколько городов в Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

На прошлой неделе пилоты авиакомпании Lufthansa провели двухдневную забастовку после неудачных переговоров по пенсионным взносам.