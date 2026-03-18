У Швеції вилучили рекордну кількість нелегальних гранат

Шведська поліція заявила про вилучення рекордної кількості нелегальних ручних гранат, у зв’язку з цим затримали двох осіб.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У шведському місті Алінгсос неподалік Гетеборга вистежили групу, що нелегально зберігала понад 50 ручних гранат, знахідку називають рекордною.

Обшуки стали кульмінацією розслідування, що тривало вже деякий час. Спершу правоохоронці затримали одного з підозрюваних, та на основі того, що завдяки цьому дізнались, швидко знайшли другого. У будівлі виявили понад 50 ручних гранат.

"Ми маємо достатні підстави казати, що це найбільша вилучена партія ручних гранат з будь-коли знайдених у Швеції", – коментує керівник слідчої команди Магнус Даль.

35- і 36-річному затриманим загрожують звинувачення за статтею про незаконне поводження з легкозаймистими та вибуховими речовинами. 35-річному, на додачу, висунуть звинувачення, пов’язані з наркотиками.

Наразі слідство вважає, що коло причетних до випадку осіб набагато ширше, аніж двоє затриманих, а вони лише відповідали за транспортування і зберігання зброї.

