Вибух під посольством США в Осло: звинувачення висунули матері затриманих братів
У Норвегії висунули звинувачення матері трьох хлопців, яких першими затримали в межах розслідування вибуху під дверима посольства США.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
У поліції підтвердили, що у межах нових встановлених фактів щодо вибуху під посольством США звинувачення висунули і матері трьох братів, яких першими затримали у зв’язку з подією.
Жінку мають взяти під варту у п’ятницю, цього ж дня відбудеться судовий розгляд щодо подальшого арешту усіх звинувачуваних.
Наймолодший з братів визнав провину, інші заперечують її.
У четвер вибухотехніки провели обшуки у квартирі в Осло, де проживала родина.
На даному етапі слідство вважає, що під дверима посольства вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
Затримані брати – громадяни Норвегії родом з Іраку. До цього вони не потрапляли в поле зору правоохоронців.
За версією слідства, безпосередньо до будівлі дипломатичної установи підходив один із них, тоді як двоє інших допомагали в організації та виконанні злочину.
Нагадаємо, вибух під дверима посольства США в Осло стався в ніч проти неділі. Вибухова хвиля розбила скло у вхідній зоні.
Після інциденту поліційна служба безпеки Норвегії не змінила оцінку терористичної загрози для країни.