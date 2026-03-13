Вибух під посольством США в Осло: звинувачення висунули матері затриманих братів

У Норвегії висунули звинувачення матері трьох хлопців, яких першими затримали в межах розслідування вибуху під дверима посольства США.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У поліції підтвердили, що у межах нових встановлених фактів щодо вибуху під посольством США звинувачення висунули і матері трьох братів, яких першими затримали у зв’язку з подією.

Жінку мають взяти під варту у п’ятницю, цього ж дня відбудеться судовий розгляд щодо подальшого арешту усіх звинувачуваних.

Наймолодший з братів визнав провину, інші заперечують її.

У четвер вибухотехніки провели обшуки у квартирі в Осло, де проживала родина.

На даному етапі слідство вважає, що під дверима посольства вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Затримані брати – громадяни Норвегії родом з Іраку. До цього вони не потрапляли в поле зору правоохоронців.

За версією слідства, безпосередньо до будівлі дипломатичної установи підходив один із них, тоді як двоє інших допомагали в організації та виконанні злочину.

Нагадаємо, вибух під дверима посольства США в Осло стався в ніч проти неділі. Вибухова хвиля розбила скло у вхідній зоні.

Після інциденту поліційна служба безпеки Норвегії не змінила оцінку терористичної загрози для країни.