Біля синагоги в Осло затримали двох осіб
Новини — Понеділок, 9 березня 2026, 16:41 —
У Норвегії висунули звинувачення двом затриманим біля синагоги в Осло, пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю та вибухівкою.
Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".
Двом затриманим у п’ятницю біля синагоги в Осло висунули звинувачення і залишають їх під вартою.
Чоловікам віком за 40 років інкримінують порушення розділу 191 кримінального кодексу, де йдеться про незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
Які конкретні їхні дії стали причиною затримання, досі не повідомляли.
Також поліція опублікувала фото ймовірного винуватця вибуху перед входом у посольство США в Осло.
Ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: