Біля синагоги в Осло затримали двох осіб

У Норвегії висунули звинувачення двом затриманим біля синагоги в Осло, пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю та вибухівкою.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Двом затриманим у п’ятницю біля синагоги в Осло висунули звинувачення і залишають їх під вартою.

Чоловікам віком за 40 років інкримінують порушення розділу 191 кримінального кодексу, де йдеться про незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Які конкретні їхні дії стали причиною затримання, досі не повідомляли.

Також поліція опублікувала фото ймовірного винуватця вибуху перед входом у посольство США в Осло.

Ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж.