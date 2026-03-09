Укр Рус Eng

Біля синагоги в Осло затримали двох осіб

Новини — Понеділок, 9 березня 2026, 16:41 — Марія Ємець

У Норвегії висунули звинувачення двом затриманим біля синагоги в Осло, пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю та вибухівкою.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда". 

Двом затриманим у п’ятницю біля синагоги в Осло висунули звинувачення і залишають їх під вартою. 

Чоловікам віком за 40 років інкримінують порушення розділу 191 кримінального кодексу, де йдеться про незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. 

Які конкретні їхні дії стали причиною затримання, досі не повідомляли. 

Також поліція опублікувала фото ймовірного винуватця вибуху перед входом у посольство США в Осло. 

Ввечері 8 березня стався вибух у синагозі у бельгійському місті Льєж.

