В Швеции изъяли рекордное количество нелегальных гранат

Шведская полиция заявила об изъятии рекордного количества нелегальных ручных гранат, в связи с этим задержали двух человек.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

В шведском городе Алингсос неподалеку от Гетеборга выследили группу, которая нелегально хранила более 50 ручных гранат, находку называют рекордной.

Обыски стали кульминацией расследования, которое длилось уже некоторое время. Сначала правоохранители задержали одного из подозреваемых, и на основе того, что благодаря этому узнали, быстро нашли второго. В здании обнаружили более 50 ручных гранат.

"Мы имеем достаточные основания говорить, что это самая большая изъятая партия ручных гранат из когда-либо найденных в Швеции", – комментирует руководитель следственной команды Магнус Даль.

35- и 36-летнему задержанным грозят обвинения по статье о незаконном обращении с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами. 35-летнему, в придачу, выдвинут обвинения, связанные с наркотиками.

Сейчас следствие считает, что круг причастных к случаю лиц гораздо шире, чем двое задержанных, а они лишь отвечали за транспортировку и хранение оружия.

