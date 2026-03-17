У Єврокомісії сподіваються, що питання з 90 млрд для України вирішиться до 19 березня

Після того як Україна погодилася прийняти технічну та фінансову допомогу від Європейського Союзу, щоб якнайшвидше відремонтувати нафтопровід "Дружба", питання надання Україні кредиту ЄС в 90 млрд євро може вирішитися навіть до засідання Європейської ради 19-20 березня.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

ЄС очікує, що після згоди України прийняти від ЄС допомогу з ремонтом "Дружби" надання Києву 90 млрд євро у 2026-27 роках буде розблоковане найближчим часом.

"Щодо кредиту, цього надзвичайно важливого кредиту для України, то дискусії тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих обговореннях. Подивимося. В ідеалі це має відбутися до засідання Європейської ради (19-20 березня. – "ЄП"), – заявила Піньо.

Вона додала, що Єврокомісія з радістю сприйняла те, що українська влада прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану ЄС.

"Експерт готовий вирушити в Україну, – все відбувається прямо зараз, коли ми говоримо, – щоб переконатися, що вся необхідна робота буде виконана з точки зору ремонту, з точки зору відновлення трубопроводу, щоб постачання нафти зрештою було відновлено", – наголосила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта у своєму листі Зеленському від 16 березня запропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Зеленський у своїй відповіді, датованій 17 березня, повідомив, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після наслідків російських ударів знадобиться приблизно півтора місяця.

17 березня керівники ЄС публічно повідомили про запропоновану Україні допомогу та зазначили, що Київ прийняв пропозицію.

Напередодні очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування важливих для України рішень ЄС, доки Україна не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".