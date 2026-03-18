Норвегия предоставит Украине 200 млн долларов бюджетной поддержки

Норвегия выделит 200 млн долларов бюджетной поддержки для Украины; средства будут направлены через программу Всемирного банка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко объявила, что Норвегия решила предоставить Украине 200 млн долларов бюджетной поддержки через программу Всемирного банка PEACE.

"Искренне благодарны за этот своевременный вклад, который отражает принципиальную лидерскую роль Норвегии и непоколебимую поддержку Украины в это время огромных вызовов… Эта поддержка жизненно важна для поддержания макроэкономической стабильности Украины и обеспечения непрерывного функционирования базовых государственных услуг", – отметила премьер.

Она напомнила, что программа Всемирного банка PEACE была запущена в 2022 году после начала полномасштабной войны РФ против Украины. С тех пор в рамках этой программы партнеры предоставили Украине 52 млрд долларов, из которых 13,4 млрд – на пенсионные выплаты.

В конце 2025 года в правительстве Норвегии сообщали, что в 2026 году общая сумма норвежской финансовой поддержки для Украины достигнет 19 млрд евро.

Как известно, жизненно важный для Украины кредит ЕС на 90 млрд евро оказался в "тупике" из-за блокировки Венгрией и Словакией. Развязка в этом вопросе маловероятна как минимум до венгерских парламентских выборов в середине апреля, поскольку он стал одним из элементов предвыборной кампании премьера Виктора Орбана.

Орбан прямо связывает свою позицию с возобновлением поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", прекращение которых он считает чисто политическим решением Киева.

Однако в Еврокомиссии надеются, что вопрос о 90 млрд для Украины решится до 19 марта. Сообщалось также, что в ЕС придумали "план Б" предоставления Украине по крайней мере части необходимого финансирования.