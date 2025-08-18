Сину кронпринцеси Норвегії висунули звинувачення у зґвалтуванні та нападі

Сина норвезької кронпринцеси звинуватили у зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах після річного розслідування поліції.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомив прокурор у понеділок.

28-річний Маріус Борг Хойбі, син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок кронпринца Гокона, як очікується, постане перед судом на початку наступного року.

Якщо його визнають винним за найтяжчими звинуваченнями, йому загрожує до 10 років ув’язнення, заявив прокурор.

Хойбі заперечує найсерйозніші звинувачення, зокрема у зґвалтуванні та домашньому насильстві, сказала його адвокатка Еллен Холагер Анденес.

Хойбі не має королівського титулу і не є у лінії престолонаступництва.

У листопаді 2024 року поліція затримала Хойбі на тиждень у межах розслідування. У понеділок йому висунули обвинувачення у 32 злочинах, серед яких – один випадок зґвалтування із статевим актом і три випадки зґвалтування без нього, частину з яких він знімав на свій телефон, повідомило обвинувачення.

"Чи є він винним – вирішать судді", – сказав прокурор Стурла Генріксбьо на пресконференції.

У серпні минулого року поліція назвала Хойбі підозрюваним у побитті жінки, з якою він перебував у стосунках.

Тоді у заяві для ЗМІ Хойбі визнав, що спричинив тілесні ушкодження жінці під впливом кокаїну та алкоголю і пошкодив її квартиру. Хойбі заявив, що шкодує про свої дії.