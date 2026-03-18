Прокуроры в Норвегии требуют более семи лет лишения свободы для сына кронпринцессы

Норвежские прокуроры считают, что сыну кронпринцессы Мариусу Боргу Хойби следует назначить наказание в виде более семи лет лишения свободы по обвинениям в изнасиловании четырёх женщин, а также в домашнем насилии и других преступлениях.

Об этом заявил в среду, 18 марта, главный прокурор Стурла Генриксбое, передает NRK, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в начале судебного процесса Хойби признал свою вину по обвинениям, предусматривающим менее суровые наказания, в частности за непристойное сексуальное поведение, превышение скорости и вождение без действительного водительского удостоверения.

Хенриксбое заявил суду, что к Хойби следует относиться как к любому другому норвежцу, и он не должен подвергаться ни более строгому, ни более мягкому наказанию за то, что является членом самой известной семьи страны.

Поэтому он считает, что сын кронпринцессы должен быть приговорен к семи годам и семи месяцам лишения свободы.

Мариус Борг Хойби – это старший сын кронпринцессы Метте-Марит от ее предыдущих отношений, до брака с кронпринцем Хоконом.

Расследование в отношении сына кронпринцессы продолжается более года. В августе 2025 года ему были предъявлены обвинения в изнасиловании, домашнем насилии, избиении и других преступлениях.

Недавно отдельный скандал разгорелся вокруг самой кронпринцессы – из опубликованных Минюстом США документов по делу Эпштейна стало известно, что она общалась с ним в 2011–2014 годах и по крайней мере один раз гостила у него несколько дней.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "небрежности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Эпштейном.

Премьер-министр Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".

