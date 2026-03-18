Президент України Володимир Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.

Зеленський розповів, що у межах свого візиту в Іспанію зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.

"Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких – саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба. Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони", – зазначив президент.

За його словами, також Україна повідомила про зацікавленість у спільних проєктах в галузі виробництва далекобійних дронів.

"Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше", – зазначив він.

У межах візиту Зеленський зустрівся з низкою іспанських топпосадовців.

Візит Зеленського до Іспанії відбувається наступного дня після поїздки до Лондона, де він із главою британського уряду Кіром Стармером підписав Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Заступник керівника ОПУ Ігор Жовква заявив, що підписання цього документа фактично означає створення оборонного альянсу між Україною і Британією.