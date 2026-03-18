Украинские и испанские компании ОПК подписали четыре документа о сотрудничестве – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании ряда соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своих социальных сетях.

Зеленский рассказал, что в рамках своего визита в Испанию встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace & Defence.

"Сегодня наши производители подписали здесь четыре документа о сотрудничестве, три из которых – именно с Sener. Договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Это то, что усилит защиту украинского неба. Говорили о возможностях производства и укрепления украинской противовоздушной обороны", – отметил президент.

По его словам, Украина также сообщила о заинтересованности в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов.

"Рассчитываем, что все договоренности между украинскими и испанскими производителями будут реализованы как можно скорее", – отметил он.

В рамках визита Зеленский встретился с рядом испанских топ-чиновников.

Визит Зеленского в Испанию происходит на следующий день после поездки в Лондон, где он с главой британского правительства Киром Стармером подписал Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Заместитель главы ОПУ Игорь Жовква заявил, что подписание этого документа фактически означаетсоздание оборонного альянса между Украиной и Великобританией.