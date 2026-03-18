Прем’єр Іспанії запевнив: Близький Схід не відверне увагу від України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що криза на Близькому Сході не відверне увагу його країни від підтримки України.

Про це він сказав під час спільної із президентом Володимиром Зеленським пресконференції, пише "Європейська правда".

Санчес заявив, що "ніщо і ніхто не змусить нас забути про те, що відбувається в Україні", попри ескалацію ситуації на Близькому Сході.

"Ми збережемо нашу підтримку українського народу з такою ж інтенсивністю", – наголосив він.

Цього ж дня Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

Візит Зеленського до Іспанії відбувається наступного дня після поїздки до Лондона, де він із главою британського уряду Кіром Стармером підписав Декларацію про поглиблення співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.