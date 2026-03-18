Премьер Испании заверил: Ближний Восток не отвлечет внимание от Украины

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что кризис на Ближнем Востоке не отвлечет внимание его страны от поддержки Украины.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции, пишет "Европейская правда".

Санчес заявил, что "ничто и никто не заставит нас забыть о том, что происходит в Украине", несмотря на эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы сохраним нашу поддержку украинского народа с такой же интенсивностью", – подчеркнул он.

В этот же день Зеленский заявил о подписании серии соглашений о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса.

Визит Зеленского в Испанию происходит на следующий день после поездки в Лондон, где он с главой британского правительства Киром Стармером подписал Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.