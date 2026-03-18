Рютте: союзники шукають спосіб знову відкрити Ормузьку протоку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс обговорює зі своїми союзниками, як знову відкрити Ормузьку протоку.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Норвегії, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Рютте наголосив на важливості протоки, яка залишається практично заблокованою на тлі конфлікту з Іраном, і зазначив, що з цього питання він підтримує контакт із "багатьма" союзниками.

"Ми всі, звичайно, згодні, що протока має знову відкритися. І я знаю, що союзники працюють разом, обговорюючи, як це зробити, який найкращий спосіб це зробити. Вони працюють над цим спільно, щоб знайти вихід із ситуації", – наголосив генсек НАТО.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп останніми тижнями робив взаємно суперечливі заяви, стверджуючи, з одного боку, що США лише виграють від зростання цін на нафту – та одночасно послабивши обмеження проти нафти з РФ у відповідь на кризу.

Також Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку. Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.

