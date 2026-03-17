Трамп: ми не потребуємо допомоги ні від кого у захисті Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп обурився відмовою більшості союзників по НАТО брати участь у спільній операції проти Ірану для захисту Ормузької протоки, заявивши, що йому не потрібна нічия допомога.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський президент заявив, що він "не здивований" такою реакцією союзників, оскільки завжди вважав НАТО "односторонньою" структурою, яка нібито не готова допомагати США.

"Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на який ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щороку, захищаючи ці самі країни, односторонньою організацією – ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у час потреби", – написав Трамп.

Американський президент заявив, що США знищили іранські збройні сили, а також флот, повітряні сили, засоби ППО та лідерів країни.

З огляду на ці військові успіхи, Трамп заявив, що не потребує і "ніколи не потребував" допомоги від країн-членів Альянсу в операції проти Ірану.

"З огляду на те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО – МИ НІКОЛИ ЦЬОГО НЕ ПОТРЕБУВАЛИ! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, МИ НЕ ПОТРЕБУЄМО ДОПОМОГИ НІ ВІД КОГО!" – написав глава Білого дому.

Нагадаємо, днями Трамп закликав країни НАТО допомогти США відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Він попередив, що у разі відмови на НАТО чекає "дуже погане майбутнє".

У вівторок, 17 березня, французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах.

Раніше про свою відмову долучитися до операції США заявляли в Німеччині.

Детальніше читайте в матеріалі "Європейської правди": Трамп без союзників: чому європейці не поспішають надсилати війська до Ормузької протоки