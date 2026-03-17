Трамп невдоволений Макроном через відмову від участі в операціях в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп висловив критику на адресу свого французького колеги Емманюеля Макрона після його заяви про відмову від участі в операціях з розблокування Ормузької протоки.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив на засіданні Ради оборони Франції: "Ми не є стороною конфлікту, і тому Франція ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах".

Відповідаючи на запитання журналіста в Овальному кабінеті про коментарі Макрона, Трамп сказав: "Ну, він дуже скоро піде з посади. Тож подивимося. Я не знаю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

У неділю Трамп обговорив приєднання до коаліції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном. Трамп сказав, що готовність Макрона допомогти зараз на "8 з 10". Він також сказав, що Британія приєднається до коаліції.