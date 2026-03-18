Рютте: союзники ищут способ вновь открыть Ормузский пролив
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс обсуждает со своими союзниками, как вновь открыть Ормузский пролив.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Норвегии, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".
Рютте подчеркнул важность пролива, который остается практически заблокированным на фоне конфликта с Ираном, и отметил, что по этому вопросу он поддерживает контакт со "многими" союзниками.
"Мы все, конечно, согласны, что пролив должен снова открыться. И я знаю, что союзники работают вместе, обсуждая, как это сделать, какой лучший способ это сделать. Они работают над этим совместно, чтобы найти выход из ситуации", – подчеркнул генсек НАТО.
Отметим, что американский президент Дональд Трамп в последние недели делал противоречивые заявления, утверждая, с одной стороны, что США только выиграют от роста цен на нефть – и одновременно ослабив ограничения на нефть из РФ в ответ на кризис.
Также Трамп набросился с критикой на европейских союзников в НАТО за нежелание активно вмешаться на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив. Одновременно он утверждает, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Трамп без союзников: почему европейцы не спешат направлять войска в Ормузский пролив