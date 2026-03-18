Британія планує закупити додаткові ракети для захисту партнерів у Перській затоці

Велика Британія заявила, що працює над наданням додаткової підтримки своїм партнерам у Перській затоці, які зазнають атак з боку Ірану, та оголосила про плани придбати додаткові ракети для захисту регіону.

Як повідомляється, Міністерство оборони Британії провело зустріч із 13 британськими оборонними компаніями та послами країн Перської затоки, щоб обговорити нову підтримку промисловості для регіональних союзників.

"Це відбувається на тлі підтвердження Великою Британією наміру придбати додаткові багатоцільові ракети (LMM) для постачання британським збройним силам та підтримки партнерів у регіоні", – наголосили у заяві.

Нещодавно прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

