Британія з групою партнерів обговорює план розблокування Ормузької протоки, але не в межах НАТО

Британія залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через стратегічно важливу для експорту енергоносіїв Ормузьку протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав прем’єр країни Кір Стармер на брифінгу 16 березня щодо війни на Близькому Сході.

Стармер зазначив, що розблокування Ормузької протоки є необхідним завданням для того, щоб стабілізувати ситуацію на ринках.

"Це непросте завдання. Ми працюємо з усіма союзниками, у тому числі європейськими партнерами, над життєздатним спільним планом, який відновив би свободу навігації у регіоні якнайшвидше", – сказав Кір Стармер.

Прем’єр акцентував, що це не планується як місія НАТО, а буде скоординованою дією зацікавлених партнерів.

На брифінгу він також окреслив пріоритети уряду Британії у контексті триваючої війни на Близькому Сході.

"По-перше, ми будемо захищати наших людей у регіоні. Друге – ми вживаємо потрібних заходів для захисту нас і наших союзників. Ми не будемо втягнуті у масштабнішу війну. І третє – ми продовжимо докладати зусиль для швидкої розв’язки, яка поверне у регіон безпеку й стабільність", – сказав Стармер.

Він додав, що хотів би якнайшвидшого завершення війни, тому що чим довше вона тягнеться, тим небезпечнішою стає ситуація загалом і тим відчутнішими будуть економічні наслідки для пересічних британців через зростання цін на енергоресурси.

Також Стармер наголосив, що війна на Близькому Сході не має дати додаткові переваги Росії, та анонсував зустріч з президентом України.

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО "чекає дуже погане майбутнє", якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Перед тим він критикував безпосередньо Британію за те, що Лондон дистанціювався від операції проти Ірану.

Як відомо, удари Ірану по країнах Перської затоки призвели до глобального зростання цін на енергоресурси. На тлі цього країни G7 погодились вивільнити стратегічні резерви, а США до 11 квітня зробили виняток із санкцій для російської нафти, яка вже завантажена на танкери.