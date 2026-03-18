Британия планирует закупить дополнительные ракеты для защиты своих партнеров в Персидском заливе

Великобритания заявила, что работает над оказанием дополнительной поддержки своим партнерам в Персидском заливе, подвергающимся нападениям со стороны Ирана, и объявила о планах приобрести дополнительные ракеты для защиты региона.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, Министерство обороны Великобритании провело встречу с 13 британскими оборонными компаниями и послами стран Персидского залива, чтобы обсудить новую поддержку промышленности для региональных союзников.

"Это происходит на фоне подтверждения Великобританией намерения приобрести дополнительные многоцелевые ракеты (LMM) для поставки британским вооруженным силам и поддержки партнеров в регионе", – подчеркнули в заявлении.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

