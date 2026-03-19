Чому нова політика Орбана щодо України є державною зрадою для Угорщини

Угорські державні ЗМІ роками сіяли ненависть і страх до всього, що пов’язано з Україною. Але зараз всі ці дії на наших очах переходять у турборежим.

Ба більше, Кремль відправив до Будапешта команду "політичних технологів" з метою маніпулювання (мережі з купівлі голосів, троль-ферми тощо) майбутніми виборами.

Угорського журналіста Ласло Шереша шокує передвиборча кампанія Віктора Орбана. Його пояснення – у статті "Я хочу, щоб Зеленський сміявся останнім". Стаття з Угорщини про машину ненависті від Орбана. Далі – стислий її виклад.

Те, що робить уряд Угорщини, є саме зрадою.

До Угорщини на допомогу уряду Віктора Орбана прибули агенти російської військової розвідки, щоб "розкручувати" алгоритми соцмереж зі стін російського посольства.

В країні оголосили підвищення рівня терористичної загрози, а антитерористичний спецпідрозділ ТЕК здійснив грабіж українських інкасаторів.

Один з ключових міністрів з вузького кола уряду Орбана Янош Лазар відкрито каже: конфісковані гроші не повернуться в Україну, доки Київ не відкриє нафтопровід "Дружба", розбомблений росіянами.

На росіян при цьому Угорщина чомусь не скаржиться.

Здається, очевидно навіть для людини, яка не є юристом, що ми бачимо грабіж, розкрадання, погрози, вчинені в рамках професійної діяльності, порушення особистої свободи, примус, переслідування, шантаж. На думку українців, те, що сталося, свідчить про "грубе порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини".

Діяльність угорського уряду, звісно ж, порушує закон "Про захист національного суверенітету", згідно з яким "суверенітет Угорщини порушується – що водночас становить серйозну загрозу національній безпеці – у разі, якщо політична влада переходить до рук таких осіб та організацій, які перебувають у залежності від будь-якої іноземної влади, організації або особи".

Співробітник проурядового Mathias Corvinus Collegium, дослідник Росії Залан Алкойні опублікував допис у Facebook, де у 9 пунктах описав схему безпрецедентного для ЄС втручання Росії у внутрішні справи Угорщини – від дипломатичного тиску, розвідувальної підривної діяльності та кібератак до використання автоматизованих мереж акаунтів (ботоферм).

Картина стає повною і цілісною, якщо згадати заяву господаря Кремля Владіміра Путіна про те, що РФ "завжди була і залишається надійним постачальником енергії", але так буде лише тоді, коли "керівництво цих країн проводитиме ту саму політику, що й сьогодні".

Ось заголовок одного з ключових медіа партії влади, видання Mandiner: "Українські бойовики можуть захопити Будапешт – просочився моторошний план Зеленського".

Яким є джерело такої "інформації"? Це відома проросійська пропагандистка Діана Панченко, яка "вважає, що український уряд готує бойовиків, щоб потім відправити їх до Угорщини та задіяти на мітингах". Готуємося, що такі "новин" тепер доведеться бачити по дві на тиждень.

Можливо, зараз, за місяць до виборів, опозиція в Угорщині дещо попереду в рейтингах.

Але три тижні – це ще дуже багато часу.

"Українську" провокацію можна влаштувати в будь-який момент, особливо коли заради перемоги вони готові на все. До того ж шкоди вже завдано.

Авторові цих рядків, як угорцю, лишається додати: можна бути вдячним Віктору Орбану за те, що своєю аномальною та нелюдською передвиборчою кампанією, а також підсвіченими зв’язками з Кремлем він демонструє усім нам, що ж саме стоїть на кону під час цих парламентських виборів.

Якою людиною може бути той, хто роками – в інтересах Кремля – б'є по країні, що зазнає щоденних російських бомбардувань? Є три речі, які свого часу сформулював сам Орбан: "Нічого не буде забуто. Все буде зафіксовано. Все буде владнано".

