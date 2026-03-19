Почему новая политика Орбана в отношении Украины является госизменой для Венгрии

Венгерские государственные СМИ годами сеяли ненависть и страх ко всему, что связано с Украиной. Но сейчас все эти действия на наших глазах переходят в турборежим.

Более того, Кремль отправил в Будапешт команду "политических технологов" с целью манипулирования (сети по покупке голосов, тролль-фермы и т. д.) предстоящими выборами.

Венгерского журналиста Ласло Шереша шокирует предвыборная кампания Виктора Орбана. Его объяснения – в статье "Я хочу, чтобы Зеленский смеялся последним". Статья из Венгрии о машине ненависти Орбана. Далее – краткое изложение.

То, что делает правительство Венгрии, является именно предательством.

В Венгрию на помощь правительству Виктора Орбана прибыли агенты российской военной разведки, чтобы "раскручивать" алгоритмы соцсетей со стен российского посольства.

В стране объявили о повышении уровня террористической угрозы, а антитеррористическое спецподразделение ТЭК совершило ограбление украинских инкассаторов.

Один из ключевых министров из узкого круга правительства Орбана Янош Лазар открыто заявляет: конфискованные деньги не вернутся в Украину, пока Киев не откроет нефтепровод "Дружба", разбомбленный россиянами.

На россиян при этом Венгрия почему-то не жалуется.

Кажется, очевидно даже для человека, не являющегося юристом, что мы видим грабеж, хищение, угрозы, совершенные в рамках профессиональной деятельности, нарушение личной свободы, принуждение, преследование, шантаж. По мнению украинцев, произошедшее свидетельствует о "грубом нарушении Европейской конвенции о правах человека и Венской конвенции о консульских сношениях".

Деятельность венгерского правительства, конечно же, нарушает закон "О защите национального суверенитета", согласно которому "суверенитет Венгрии нарушается – что одновременно представляет серьезную угрозу национальной безопасности – в случае, если политическая власть переходит в руки таких лиц и организаций, которые находятся в зависимости от какой-либо иностранной власти, организации или лица".

Сотрудник проправительственного Mathias Corvinus Collegium, исследователь России Залан Алкойни опубликовал пост в Facebook, где в 9 пунктах описал схему беспрецедентного для ЕС вмешательства России во внутренние дела Венгрии – от дипломатического давления, разведывательной подрывной деятельности и кибератак до использования автоматизированных сетей аккаунтов (ботоферм).

Картина становится полной и целостной, если вспомнить заявление хозяина Кремля Владимира Путина о том, что РФ "всегда была и остается надежным поставщиком энергии", но так будет только тогда, когда "руководство этих стран будет проводить ту же политику, что и сегодня".

Вот заголовок одного из ключевых СМИ партии власти, издания Mandiner: "Украинские боевики могут захватить Будапешт – просочился жуткий план Зеленского".

Каков источник такой "информации"? Это известная пророссийская пропагандистка Диана Панченко, которая "считает, что украинское правительство готовит боевиков, чтобы потом отправить их в Венгрию и задействовать на митингах". Готовимся к тому, что такие "новости" теперь придется видеть по две в неделю.

Возможно, сейчас, за месяц до выборов, оппозиция в Венгрии несколько опережает в рейтингах.

Но три недели – это еще очень много времени.

"Украинскую" провокацию можно устроить в любой момент, особенно когда ради победы они готовы на всё. К тому же ущерб уже нанесён.

Автору этих строк, как венгру, остается добавить: можно быть благодарным Виктору Орбану за то, что своей аномальной и бесчеловечной предвыборной кампанией, а также подсвеченными связями с Кремлем он демонстрирует всем нам, что именно стоит на кону во время этих парламентских выборов.

Каким человеком может быть тот, кто годами – в интересах Кремля – наносит удары по стране, подвергающейся ежедневным российским бомбардировкам? Есть три вещи, которые в свое время сформулировал сам Орбан: "Ничего не будет забыто. Все будет зафиксировано. Все будет улажено".

Подробнее – в материале Ласло Шереша "Я хочу, чтобы Зеленский смеялся последним". Статья из Венгрии о машине ненависти Орбана.