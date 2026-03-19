Прем’єр Люксембургу вважає, що ЄС знайде спосіб обійти вето Орбана

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден висловив думку, що ЄС може рухатися вперед зі своїми рішеннями, навіть якщо одна країна блокує їх та не дає згоди.

Про це, як пише "Європейська правда", Фріден заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі у четвер.

Коментуючи позицію Угорщини, яка вчергове блокує рішення ЄС – цього разу щодо кредиту на 90 млрд євро Україні, – Фріден сказав, що бачить сильні сторони європейського проєкту.

"Вважаю, що, маючи 26 членів, якщо хтось блокує, ми завжди можемо рухатися вперед. Це те, що ми робили в минулому, і ми повинні зосередитися на наших сильних сторонах, а не на факторах, що блокують", – сказав глава уряду Люксембургу.

Він додав, що Європа готова підтримати стабільність та мир, і надалі підтримуватиме Україну.

"Я з нетерпінням чекаю на виступ президента Зеленського пізніше (під час саміту). Їм потрібна фінансова, військова та гуманітарна допомога, і ми про них не забудемо… І я сподіваюся, що ми обговоримо це, і, звичайно, ми можемо підтримати Україну також у цей час. Це питання, яке, ймовірно, буде вирішено найближчим часом", – сказав Фріден.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, прибувши на саміт ЄС, заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Орбан вже неодноразово заявляв, що Будапешт не змінив свою позицію щодо надання Україні 90 млрд євро від ЄС.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС пообіцяв їм відновити транзит через нафтопровід "Дружба" за приблизно півтора місяця.







