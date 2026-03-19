Премьер Люксембурга считает, что ЕС найдет способ обойти вето Орбана

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден выразил мнение, что ЕС может двигаться вперед со своими решениями, даже если одна страна блокирует их и не дает согласия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фриден заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Комментируя позицию Венгрии, которая в очередной раз блокирует решение ЕС – на этот раз по кредиту на 90 млрд евро Украине, – Фриден сказал, что видит сильные стороны европейского проекта.

"Считаю, что, имея 26 членов, если кто-то блокирует, мы всегда можем двигаться вперед. Это то, что мы делали в прошлом, и мы должны сосредоточиться на наших сильных сторонах, а не на блокирующих факторах", – сказал глава правительства Люксембурга.

Он добавил, что Европа готова поддержать стабильность и мир, и в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Я с нетерпением жду выступления президента Зеленского позже (во время саммита). Им нужна финансовая, военная и гуманитарная помощь, и мы о них не забудем... И я надеюсь, что мы обсудим это, и, конечно, мы можем поддержать Украину также в это время. Это вопрос, который, вероятно, будет решен в ближайшее время", – сказал Фриден.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, прибыв на саммит ЕС, заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.

Орбан уже неоднократно заявлял, что Будапешт не изменил свою позицию относительно предоставления Украине 90 млрд евро от ЕС.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС пообещал им возобновить транзит через нефтепровод "Дружба" примерно через полтора месяца.