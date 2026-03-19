Сербія залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини

Сербія залучила армію для посиленої охорони об’єктів енергетичної інфраструктури, що задіяні у постачанні російського газу до Угорщини, який вона отримує обхідним шляхом через Туреччину.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

На підставі рішення президента Александара Вучича й наказу начальника Генштабу сербські військові почали посилювати заходи безпеки біля перекачувальної станції "Велика Плана" у населеному пункті Жабарі, у разі виходу з ладу якої прокачування газу до Угорщини буде неможливим. Минулого року Угорщина отримала цим шляхом 7,5 млрд кубометрів газу.

Об’єкт охороняють від потенційних загроз "із землі", а також прикривають силами ППО.

"Сили розгорнуті з метою забезпечення безпеки об’єкта, вчасного виявлення можливих загроз та адекватного реагування", – прокоментували у 72-й бригаді спецоперацій, якій доручили захист станції.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із заявами про нібито "українську загрозу" для енергосистеми Угорщини та анонсував розгортання військових для захисту енергетичної інфраструктури.

Тема України, "українських загроз і шантажу", як відомо, стала центральним елементом його передвиборчої кампанії перед парламентськими виборами, за підсумками яких Орбан ризикує втратити владу.

Перед самітом лідерів ЄС 19 березня Орбан заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.