Сербия задействовала армию для охраны инфраструктуры, обеспечивающей прокачку газа в Венгрию

Сербия задействовала армию для усиленной охраны объектов энергетической инфраструктуры, задействованных в поставках российского газа в Венгрию, который она получает обходным путем через Турцию.

На основании решения президента Александара Вучича и приказа начальника Генштаба сербские военные начали усиливать меры безопасности у перекачивающей станции "Велика Плана" в населенном пункте Жабари, в случае выхода из строя которой прокачка газа в Венгрию будет невозможна. В прошлом году Венгрия получила этим путем 7,5 млрд кубометров газа.

Объект охраняют от потенциальных угроз "с земли", а также прикрывают силами ПВО.

"Силы развернуты с целью обеспечения безопасности объекта, своевременного выявления возможных угроз и адекватного реагирования", – прокомментировали в 72-й бригаде спецопераций, которой поручили защиту станции.

Напомним, в конце февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел с заявлениями о якобы "украинской угрозе" для энергосистемы Венгрии и анонсировал развертывание военных для защиты энергетической инфраструктуры.

Тема Украины, "украинских угроз и шантажа", как известно, стала центральным элементом его предвыборной кампании перед парламентскими выборами, по итогам которых Орбан рискует потерять власть.

Перед саммитом лидеров ЕС 19 марта Орбан заявил, что Венгрия не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока нефтепровод "Дружба" не начнет снова транспортировать российскую нефть.