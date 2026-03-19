Угорщина заборонила в’їзд до Шенгену трьом українцям через "погрози" Орбану

Уряд Угорщини ухвалив рішення заборонити в’їзд до країни та Шенгенської зони трьом громадянам України за нібито погрози прем’єр-міністру Віктору Орбану.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив голова канцелярії Орбана Гергей Гуяш, передає 24hu.

За словами Гуяша, заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером "неонацистської групи C14", та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

Угорський посадовець стверджує, що троє громадян України погрожували Угорщині військовим нападом, а також висловлювали погрози в бік Орбана та його родини.

Гуяш заявив, що Омельченко погрожував "вбити" прем'єр-міністра і "порадив йому подумати про своїх дітей та онуків". Тізенхаузен, за його словами, обговорював можливість відправити українські війська до Угорщини.

Щодо Карася, то Гуяш заявив, що достатнім приводом для заборони його в’їзду є те, що він нібито очолює неонацистську групу, а також погрожує Орбану.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав угорського прем'єра після того, як Володимир Зеленський сказав, що дасть адресу "однієї особи" ЗСУ.

У Європейській комісії вважають, що такі висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є неприйнятними.