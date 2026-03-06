У ЄС засудили слова Зеленського про Орбана: "Не має бути погроз на адресу членів ЄС"

У Європейській комісії вважають, що останні висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є неприйнятними.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

У Єврокомісії заявили, що Зеленський не повинен погрожувати державам-членам ЄС.

"Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС", – заявив Гілл.

Він додав, що у ЄС вважають, "що така риторика з усіх боків не є ані корисною, ані такою, що сприяє досягненню спільних цілей".

"Ми ведемо активні дискусії з усіма сторонами в цьому питанні. Наша мета тут – змусити всіх трохи заспокоїтися, знизити градус риторики та реалізувати згадані мною цілі, а саме: вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит Україні, забезпечити енергетичну безпеку наших держав-членів", – розповів заступник головної речниці Єврокомісії.

Він запевнив, що комісія "продовжуватиме спокійно та злагоджено працювати з усіма сторонами для забезпечення досягнення цих цілей".

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав угорського прем'єра після того, як Володимир Зеленський сказав, що дасть адресу "однієї особи" ЗСУ.

