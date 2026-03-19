Венгрия запретила въезд в Шенген трем украинцам из-за "угроз" Орбану

Правительство Венгрии приняло решение запретить въезд в страну и Шенгенскую зону трем гражданам Украины за якобы угрозы премьер-министру Виктору Орбану.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш, передает 24hu.

По словам Гуйяша, запрет касается генерал-лейтенанта Григория Омельченко, украинского военного Евгения Карася, которого чиновник назвал лидером "неонацистской группы C14" и политического аналитика Бориса Тизенхаузена.

Венгерский чиновник утверждает, что трое граждан Украины угрожали Венгрии военным нападением, а также высказывали угрозы в сторону Орбана и его семьи.

Гуйяш заявил, что Омельченко угрожал "убить" премьер-министра и "посоветовал ему подумать о своих детях и внуках". Тизенхаузен, по его словам, обсуждал возможность отправить украинские войска в Венгрию.

Что касается Карася, то Гуйяш заявил, что достаточным поводом для запрета на его въезд является то, что он якобы возглавляет неонацистскую группу, а также угрожает Орбану.

Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский пригрозил "одному лицу", которое блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд евро (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), дать его адрес "парням из ВСУ".

Как известно, Венгрия стоит на пути выделения Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал венгерского премьера после того, как Владимир Зеленский сказал, что даст адрес "одного лица" ВСУ.

В Европейской комиссии считают, что такие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются неприемлемыми.