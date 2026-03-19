Естонія викликала представника РФ через порушення повітряного простору винищувачем

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через російський винищувач, який порушив повітряний простір країни 18 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті МЗС Естонії.

Російський винищувач Су-30 18 березня увійшов у повітряний простір Естонії та залишався там приблизно одну хвилину. Це сталося поблизу острова Вайнлоо у Фінській затоці.

На порушення відреагував підрозділ Військово-повітряних сил Італії, який патрулює повітряний простір Естонії. Жодної загрози безпеці країни не було, додали в МЗС.

Міністерство викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому ноту протесту у зв'язку з інцидентом.

Це було перше порушення повітряного простору Естонії літаком РФ цього року.

Нагадаємо, уночі 18 березня російський літальний апарат типу "Шахед" порушив повітряний простір Молдови.

А 17 березня молдовські прикордонники виявили у полі приблизно за 500 метрів від кордону з Україною інший безпілотник.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що у знайденому російському дроні виявили вибухівку.