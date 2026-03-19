Эстония вызвала представителя РФ из-за нарушения воздушного пространства истребителем

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России из-за российского истребителя, который нарушил воздушное пространство страны 18 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте МИД Эстонии.

Российский истребитель Су-30 18 марта вошел в воздушное пространство Эстонии и оставался там примерно одну минуту. Это произошло вблизи острова Вайнлоо в Финском заливе.

На нарушение отреагировало подразделение Военно-воздушных сил Италии, которое патрулирует воздушное пространство Эстонии. Никакой угрозы безопасности страны не было, добавили в МИД.

Министерство вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему ноту протеста в связи с инцидентом.

Это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ в этом году.

Напомним, ночью 18 марта российский летательный аппарат типа "Шахед" нарушил воздушное пространство Молдовы.

А 17 марта молдавские пограничники обнаружили в поле примерно в 500 метрах от границы с Украиной другой беспилотник.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в найденном российском дроне обнаружили взрывчатку.