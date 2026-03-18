Дрон типу "Шахед" вночі порушив повітряний простір Молдови

Уночі 18 березня літальний апарат типу "Шахед" порушив повітряний простір Молдови.

Про це повідомила Прикордонна поліція країни, пише "Європейська правда".

Перетин повітряного простору безпілотним літальним апаратом зафіксували в районі КПП "Паланка".

Приблизно о 01:46 прикордонники візуально помітили присутність апарату, який перетнув повітряний простір і рухався в напрямку міста Білгород-Дністровський.

Пізніше, між 02:14 і 02:25, той самий апарат був тимчасово зафіксований над зоною КПП "Паланка", після чого залишив цю зону. Літальний апарат не був зафіксований військовими, оскільки його не було видно на радарах.

Згідно з інформацією органів влади, у обох випадках йшлося про той самий апарат, який пізніше був знищений над лиманом, поза територією Молдови.

"Ситуація постійно моніторилась, інцидентів на землі не було зафіксовано, і безпека громадян не була порушена", – йдеться у повідомленні Прикордонної поліції.

Напередодні молдовські прикордонники виявили у полі приблизно за 500 метрів від кордону з Україною інший дрон.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що у дроні виявили вибухівку.

Перед тим вночі молдовські прикордонники помітили порушення повітряного простору БпЛА, візуально схожим на "Шахед". Він летів на висоті близько 150 метрів.