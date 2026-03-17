Президентка Молдови: у знайденому російському дроні виявили вибухівку

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що у дроні, який знайшли 17 березня поблизу села Тудора, виявили вибухівку.

Санду назвала інцидент з дроном серйозним порушенням повітряного простору та загрозою для громадян Молдови.

"Російський безпілотник, виявлений сьогодні в молдовському селі Тудора, був визнаний таким, що ніс вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян. Росія неодноразово порушує наш суверенітет і ставить під загрозу життя наших громадян", – підкреслила вона.

Повідомляли, що дрон виявили молдовські прикордонники у полі приблизно за 500 метрів від кордону з Україною.

Перед тим вночі молдовські прикордонники помітили порушення повітряного простору БпЛА, візуально схожим на "Шахед". Він летів на висоті близько 150 метрів.

Також у Румунії шукають уламки БпЛА, який міг впасти в районі села Плауру навпроти українського Ізмаїла.