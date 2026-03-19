ЗМІ: прем’єр Словенії попросив Єврокомісію розслідувати шпигунський скандал

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб закликав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн розслідувати звинувачення про втручання ізраїльської розвідувальної компанії Black Cube у передвиборчу кампанію в країні.

Про це свідчить лист, з яким ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

Голоб заявив, що таке втручання з боку іноземної приватної компанії "становить явну гібридну загрозу для Європейського Союзу та його держав-членів".

Прем’єр Словенії наголосив, що це негативно впливає або "потенційно загрожує спільним цінностям, процедурам та політичним процесам".

"Викликає занепокоєння те, що така схема скоординованої оманливої поведінки з боку іноземного недержавного суб’єкта знову мала місце за лічені дні до національних парламентських виборів, створюючи тим самим системні ризики для демократичних процесів у Словенії", – наголосив він.

У своєму листі Голоб вказав на попередні операції, проведені Black Cube, зокрема в Румунії та Угорщині.

"Я закликаю Комісію розслідувати ці повідомлення та передати справу до Європейського центру демократичної стійкості для негайної оцінки загрози", – додав він.

Як відомо, за кілька днів до проведення загальнонаціональних виборів у Словенії Голоб оголосив про початок розслідування щодо звинувачень у тому, що група найманих ізраїльських шпигунів проводила таємну операцію з метою впливу на виборців.

Цей скандал розгорається на тлі зростання напруженості напередодні виборів: записи широко поширюються в інтернеті й активно коментуються SDS, яка, згідно з опитуваннями, набирає близько 28% голосів, випереджаючи "Рух за свободу" Голоба, у якого 23%.

