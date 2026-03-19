СМИ: премьер Словении попросил Еврокомиссию расследовать шпионский скандал

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен расследовать обвинения о вмешательстве израильской разведывательной компании Black Cube в предвыборную кампанию в стране.

Об этом свидетельствует письмо, с которым ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

Голоб заявил, что такое вмешательство со стороны иностранной частной компании "представляет явную гибридную угрозу для Европейского Союза и его государств-членов".

Премьер Словении подчеркнул, что это негативно влияет или "потенциально угрожает общим ценностям, процедурам и политическим процессам".

"Вызывает беспокойство то, что такая схема скоординированного обманчивого поведения со стороны иностранного негосударственного субъекта снова имела место за считанные дни до национальных парламентских выборов, создавая тем самым системные риски для демократических процессов в Словении", – подчеркнул он.

В своем письме Голоб указал на предыдущие операции, проведенные Black Cube, в частности в Румынии и Венгрии.

"Я призываю Комиссию расследовать эти сообщения и передать дело в Европейский центр демократической устойчивости для немедленной оценки угрозы", – добавил он.

Как известно, за несколько дней до проведения общенациональных выборов в Словении Голоб объявил о начале расследования по обвинениям в том, что группа наемных израильских шпионов проводила тайную операцию с целью влияния на избирателей.

Этот скандал разгорается на фоне роста напряженности накануне выборов: записи широко распространяются в интернете и активно комментируются SDS, которая, согласно опросам, набирает около 28% голосов, опережая "Движение за свободу" Голоба, у которого 23%.

